Samsung Galaxy A81 может получить поддержку пера S Pen

Специалисты Samsung ведут разработку нового смартфона, который пока известен только под модельным номером SM-AN815F.

Достоверно неизвестно что это будет за модель смартфона.

Однако, если учитывать схему обозначений уже существующих аппаратов компании, то можно предположить, что новинкой станет модель из линейки Galaxy A.

Ожидается, что в данном случае речь идет о модели Samsung Galaxy A81 и если это так, то она может получить поддержку пера S Pen.

Сейчас стилус предлагается в линейке Galaxy Note. Технические характеристики смартфона пока неизвестны, а в документации указано лишь наличие 128 ГБ встроенной памяти.