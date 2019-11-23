Samsung Galaxy A81 может получить поддержку пера S Pen

Samsung Galaxy A81 может получить поддержку пера S Pen23.11.2019 12:16
Специалисты Samsung ведут разработку нового смартфона, который пока известен только под модельным номером SM-AN815F.
Достоверно неизвестно что это будет за модель смартфона.
Однако, если учитывать схему обозначений уже существующих аппаратов компании, то можно предположить, что новинкой станет модель из линейки Galaxy A.
Ожидается, что в данном случае речь идет о модели Samsung Galaxy A81 и если это так, то она может получить поддержку пера S Pen.
Сейчас стилус предлагается в линейке Galaxy Note. Технические характеристики смартфона пока неизвестны, а в документации указано лишь наличие 128 ГБ встроенной памяти.
Просмотры: