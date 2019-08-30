Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в Geekbench

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30 сентября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в Geekbench

30.08.2019 16:55

Samsung протестировала смартфон Galaxy A71 с операционной системой Android 10.

Тестирование устройства проводилось в бенчмарке Geekbench. В нем аппарат набрал 2540 баллов в одноядерном тесте и 7081 балл в многоядерном.
Samsung Galaxy A71 и Galaxy A91 из «коробки» будут работать под управлением операционной системы Android 10.

Samsung Galaxy A71 тестировался с процессором SM6150, а под этой маркировкой может скрываться чип Snapdragon 675 или Snapdragon 730. Оперативной памяти в аппарате использовалось 8 ГБ.

Других данных про смартфон пока нет. Известно, что Galaxy A71 на рынке появится только после выхода Samsung Galaxy S11, а это произойдет не ранее весны 2020 года.

Google с 3 сентября начнет распространять финальную версию Android 10

Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

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