Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в Geekbench

Samsung протестировала смартфон Galaxy A71 с операционной системой Android 10.

Тестирование устройства проводилось в бенчмарке Geekbench. В нем аппарат набрал 2540 баллов в одноядерном тесте и 7081 балл в многоядерном.

Samsung Galaxy A71 и Galaxy A91 из «коробки» будут работать под управлением операционной системы Android 10.

Samsung Galaxy A71 тестировался с процессором SM6150, а под этой маркировкой может скрываться чип Snapdragon 675 или Snapdragon 730. Оперативной памяти в аппарате использовалось 8 ГБ.

Других данных про смартфон пока нет. Известно, что Galaxy A71 на рынке появится только после выхода Samsung Galaxy S11, а это произойдет не ранее весны 2020 года.