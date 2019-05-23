Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп

В апреле этого года компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A70, а как оказалось, сейчас в компании готовят модель с названием Samsung Galaxy A70S.

Ожидается, что новинка будет обновленной версией смартфона Galaxy A70, а выйдет она во второй половине этого года.

Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.

Это станет не только особенностью смартфона, так как данная модель может оказаться первой в мире с камерой на 64 Мп.

В ней будет использоваться модуль Samsung ISOCELL Bright GW1, представленный компанией в этом месяце.