Samsung Galaxy A70s получит камеру 64-Мп камеру и АКБ на 5000 мАч

Samsung активно обновляет свои недорогие, но популярные модели смартфонов. Скоро будет представлена улучшенная версия Galaxy A70, которую будут предполагать под названием A70s.

Точной даты презентации смартфона пока нет, но в Сети уже опубликовали рекламный постер, а значит показ модели состоится в ближайшее время.

Дебют Samsung Galaxy A70s пройдет в Индии. Сейчас известно, что в основная камера в смартфоне будет оснащена модулем на 64 Мп. Также в Galaxy A70s увеличат емкость аккумулятора до 5000 мАч.

По слухам, аппарат оснастят дисплеем диагональю 6,7-дюйма с разрешением Full HD+.

Процессор будет Snapdragon 675. Источники указали, что Samsung Galaxy A70s оценят в $460, при том что Galaxy A70 предлагается от $405.