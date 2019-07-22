Samsung Galaxy A70 получил фирменную систему стабилизации Super Steady

Samsung Galaxy A70 получил функцию, которая уже есть в Galaxy S10 и Galaxy A80.

Новая функция называется Super Steady, и она позволяет снимать видео со стабилизацией, причем по заявлению производителя, она работает даже лучше, чем обычная электронная стабилизация.

Super Steady является программной стабилизацией, а в Galaxy A70 она работает только во время записи видео в разрешении Full HD при 30 к/с.

Технологию Super Steady распространяют с очередным обновлением операционной системы для Galaxy A70. Пока прошивка доступна в ряде европейских странах.