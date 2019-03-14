Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 стали доступны для предзаказа в России

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14 апреля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 стали доступны для предзаказа в России

14.03.2019 17:54

На российском рынке стали доступны для предзаказа два новых смартфона от корейской компании.


Новинка с названием Samsung Galaxy A50 предлагается по цене 19 990 рублей. Этот аппарат оснащен 6,4-дюймовым экраном, а дебютировал он наряду с моделью А30 в конце февраля.

Корпус смартфона сделали из пластика, а сканер отпечатков пальцев встроили в экран. Samsung Galaxy A50 стал первым среди устройств среднего уровня, который получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Но и это еще не все, ведь в модели предлагается тройная основная камера, которая имеет модули 25+8+5 Мп. Работает смартфон на процессоре Exynos 9610 Octa и доступен в версии 4/64 и 6/128 ГБ.

Что касается второго бюджетного аппарата, то Galaxy A30 в России оценили в 15 990 рублей. Он имеет 6,4-дюймовый экран, двойную камеру на 16 и 5 Мп, процессор Exynos 7904 Octa, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Samsung представила новые смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50

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