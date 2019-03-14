Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 стали доступны для предзаказа в России

На российском рынке стали доступны для предзаказа два новых смартфона от корейской компании.



Новинка с названием Samsung Galaxy A50 предлагается по цене 19 990 рублей. Этот аппарат оснащен 6,4-дюймовым экраном, а дебютировал он наряду с моделью А30 в конце февраля.

Корпус смартфона сделали из пластика, а сканер отпечатков пальцев встроили в экран. Samsung Galaxy A50 стал первым среди устройств среднего уровня, который получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Но и это еще не все, ведь в модели предлагается тройная основная камера, которая имеет модули 25+8+5 Мп. Работает смартфон на процессоре Exynos 9610 Octa и доступен в версии 4/64 и 6/128 ГБ.

Что касается второго бюджетного аппарата, то Galaxy A30 в России оценили в 15 990 рублей. Он имеет 6,4-дюймовый экран, двойную камеру на 16 и 5 Мп, процессор Exynos 7904 Octa, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.