Samsung Galaxy A30s получил больше памяти и подешевел

Смартфон вышел в новой версии, которая оказалась дешевле, чем предлагаемые ранее, но при этом имеет больше памяти.

Новая конфигурация смартфона Samsung Galaxy A30s вышла на индийском рынке, где предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Эта новинка получила ценник 225 долларов, хотя версия с 64 ГБ ПЗУ на старте продаж предлагалась за 238 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy A30s доступен и на российском рынке, где предлагают версии с 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 и 64 ГБ ПЗУ. Модель стартовала на нашем рынке в сентябре и был оценена в 15 990 рублей минимум.