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Samsung Galaxy A21 показали со всех сторон

17.12.2019 13:38

Samsung недавно представила два новых смартфона серии Galaxy A, а теперь к презентации готовится новый аппарат под названием Galaxy A21.
Когда именно его покажут пока неизвестно, но благодаря производителю чехлов стало известно, как будущая новинка будет выглядеть.

В Сети были опубликованы рендеры смартфона в прозрачном чехле. На изображениях аппарат продемонстрирован во всех подробностях.

Можно увидеть, что в смартфоне будет тройная камера, классический сканер отпечатка пальца на задней панели, а также каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Также в аппарате будет USB-C для зарядки и 3,5 мм разъем для наушников. Технические характеристики смартфона пока не раскрыты, но не исключено что они станут известны в ближайшую неделю.

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