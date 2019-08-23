Samsung Galaxy A20s получит тройную камеру и градиентную панель

В этот раз в Сети показали рендеры бюджетного смартфона с прозрачным чехлом.

За счет этого видно заднюю панель, которая получила градиентное исполнение.

В Сети опубликовали качественные рендеры Samsung Galaxy A20s, оснащенного тройной камерой и USB-C.

Дисплей в смартфоне будет с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и толстой нижней рамкой.

Также в смартфоне будет и 3,5 мм разъем для наушников. Других подробностей про аппарат пока нет.