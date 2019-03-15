Инсайдерам удалось узнать первые подробности о готовящемся смартфоне Samsung Galaxy A2 Core, а эти слухи стали основной для создания изображений, опубликованных ресурсом Slahshleaks.

Последние часто делают рендеры на основе последних утечек. Так, Samsung Galaxy A2 Core показали на первых изображениях в Сети, сообщая, что модель имеет номер SM-A260.

Смартфон будет относится к категории бюджетных. В нем предложат пластиковый корпус, одинарные камеры, а также обычный разъем для наушников.

При этом сканера отпечатков пальцев ожидать в модели не стоит. О технических характеристиках устройства информации сейчас нет.