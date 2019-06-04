Samsung добавит в смартфоны графику Radeon от AMD

В будущих процессорах для смартфонов от Samsung Electronics появится графическое ядро от AMD.

Корейская компания и AMD заключили долгосрочное соглашение, в рамках которого будет создан мобильный процессор с графическим IP-ядром AMD.

В компании рассчитывают, что за счет AMD им удастся создать инновационные продукты и ускорить внедрение более производительной графики.

В свою очередь в AMD за счет сотрудничества с Samsung намерены расширить свое присутствие на рынке процессоров для смартфонов.