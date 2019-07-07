Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 4

Samsung в 2019 году активно стала обновлять до актуальной версии Android свои смартфоны.

Причем разработчики корейской компании это делают даже с опережением графика. Стоит отметить, что ранее Samsung неоднократно обвиняли в нежелании выпускать своевременно обновление для смартфонов.

По всей видимости компания решила исправиться и до Android Pie обновила не только флагманы и смартфоны среднего уровня, но даже и защищённый Galaxy Xcover 4.

Эта модель появилась на рынке в 2017 году, и недавно она получила новую версию Galaxy Xcover 4S.

На старте продаж Galaxy Xcover 4 работал под управлением Android 7.0, а теперь пользователи могут его обновить до актуальной версии Android Pie с оболочкой One UI.