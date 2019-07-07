Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 4

Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 407.07.2019 18:10
Samsung в 2019 году активно стала обновлять до актуальной версии Android свои смартфоны.
Причем разработчики корейской компании это делают даже с опережением графика. Стоит отметить, что ранее Samsung неоднократно обвиняли в нежелании выпускать своевременно обновление для смартфонов.
По всей видимости компания решила исправиться и до Android Pie обновила не только флагманы и смартфоны среднего уровня, но даже и защищённый Galaxy Xcover 4.
Эта модель появилась на рынке в 2017 году, и недавно она получила новую версию Galaxy Xcover 4S.
На старте продаж Galaxy Xcover 4 работал под управлением Android 7.0, а теперь пользователи могут его обновить до актуальной версии Android Pie с оболочкой One UI.
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