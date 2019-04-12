Samsung для камеры Galaxy S10 готовит новый ночной режим сьемки

Как показали тесты, автоматический ночной режим во флагманских смартфонах Galaxy S10 не позволяет делать качественные снимки.

Об этом также высказались и пользователи серии Galaxy S10. Ночной режим Bright Night в настройках камеры не отключается вручную и работает не так хорошо, как аналогичные режимы на смартфонах от Google и Huawei.

В корейской компании отреагировали на жалобы на Bright Night и как сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe, сейчас компания готовит обновление для камеры Galaxy S10.

Ожидается, что появится отдельный ночной режим, который будет работать значительно лучше существующего и для него создадут отдельную виртуальную кнопку.

Обновление камеры с новым режимом съемки в темное время суток должно выйти в конце апреля или в мае.