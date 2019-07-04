Samsung для Galaxy Note10 тестирует новую беспроводную зарядку

Samsung сейчас тестирует новую беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Ее данные уже появились на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Зарядную станцию под номером EP-N5200 тестируют с использованием смартфонов Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10+ 5G, последний является специальной версией для оператора Verizon.

Исходя их этих данных, новый большой смартфон со стилусом будет поддерживать 15 Вт беспроводное зарядное устройство.

Такой же мощности беспроводные зарядки поддерживают и модели Galaxy S10, Galaxy Note 9 и Galaxy S9.

По слухам, Galaxy Note10 еще получит блок питания мощностью 25 Вт. Напомним, презентация нового поколения Galaxy Note состоится 7 августа.