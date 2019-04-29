Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel

Samsung при поддержке Marvel выпустила серию защитных чехлов Galaxy Friends x Marvel для смартфонов серии Galaxy A и Galaxy S10.

Приобрести чехлы можно в официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров корейской компании.

Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.

Помимо чехла Marvel пользователям вышеуказанных смартфонов станет доступна тематическая тема и эксклюзивный контент для системы Always on Display.

Новая тема и контент будут автоматически загружены на смартфон при установке чехла Galaxy Friends x Marvel.

Также покупатель бесплатно получит доступ к эксклюзивным изображениям из фильмов Marvel и игру Marvel Future Fight с подарком в виде 1000 кристаллов.