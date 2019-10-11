Samsung Display инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Подразделение корейской компании Samsung направит около $11 млрд на исследование, разработку и производства нового поколение дисплеев.

По данным источников, инвестициями в матрицы QD-OLED будет заниматься компания Samsung Display. Указанную сумму они намерены освоить до 2025 года.

На первом этапе будет переоборудовано предприятие L8, расположенное в Корее.

Сейчас этот завод производит жидкокристаллические экраны, а после модернизации они начнут производить QD-OLED.

Новый тип экранов дешевле и проще в производстве, чем панели WRGB, которые выпускает LG Display.