Samsung анонсировала первый в мире 5G-планшет Galaxy Tab

Ранее уже были упоминания о том, что в компании Samsung готовят планшет, в котором будет поддержка работы в сетях пятого поколения.

Теперь выпуск 5G-планшета Galaxy Tab подтвердили представители компании, озвучив даже предварительные сроки его выхода.

Согласно официальной информации, это будет Galaxy Tab S6 5G, а на рынок он выйдет в первом квартале года. Сначала он поступит в продажу в Южной Корее, а позднее выйдет и за ее пределами.

Версия этого планшета с LTE предлагается за 1 168 долларов, а новинка обойдется, как ожидается, немного дороже.

По предварительным данным 5G-планшет Galaxy Tab технически мало чем будет отличаться от обычного варианта. Новинке приписывают процессор Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Батарея будет установлена на 7 040 мАч и она должна обеспечить до 15 часов автономной работы в режиме просмотра видео.

Фронтальная камера в устройстве будет разрешением 8 Мп, а на задней панели камера получит датчики на 13 и 5 Мп.