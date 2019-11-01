Samsung анонсировала конкурента «раскладушки» Motorola RAZR

Первый тизер нового раскладного смартфона распространил в Сети китайский оператор.

Он сообщил, что компания Samsung в ноябре проведет презентацию конкурента «раскладушки» Motorola RAZR. Точная дата презентации будет объявлена дополнительно.

Новый смартфон будет называться Samsung W20 5G, а по сути он будет преемником Samsung W2019.

Аппарату приписывают гибкий стеклянный экран, тогда как в Galaxy Fold он пластиковый.

Модели приписывают работу на процессоре Snapdragon 855, 12 Гб оперативной памяти, 512 ГБ встроенной, Android 9 Pie с фирменной оболочкой, а также тройную камеру.