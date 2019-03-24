Samsung анонсировала чехол для гибкого смартфона Galaxy Fold за 135 долларов

Смартфон Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля этого года, а до этого момента, как сообщалось ранее, производитель проведет еще одну презентацию новинки.

Недавно Samsung анонсировала дорогой чехол для своего гибкого смартфона Galaxy Fold, который оценили почти в две тысячи долларов.

Еще в 135 долларов будущему владельцу такого аппарата обойдется чехол.

К сожалению изображений аксессуара компания не предоставила, но предполагается, что в нем будут применены некоторые дорогостоящие элементы.