Samsung анонсировала чехол для гибкого смартфона Galaxy Fold за 135 долларов

Samsung анонсировала чехол для гибкого смартфона Galaxy Fold за 135 долларов24.03.2019 18:41
Смартфон Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля этого года, а до этого момента, как сообщалось ранее, производитель проведет еще одну презентацию новинки.
Недавно Samsung анонсировала дорогой чехол для своего гибкого смартфона Galaxy Fold, который оценили почти в две тысячи долларов.
Еще в 135 долларов будущему владельцу такого аппарата обойдется чехол.
К сожалению изображений аксессуара компания не предоставила, но предполагается, что в нем будут применены некоторые дорогостоящие элементы.
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео
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