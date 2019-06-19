Samsung анонсировал скорый старт продаж Samsung Galaxy Fold

Еще в начале месяца инсайдеры сообщили, что гибкий смартфон Galaxy Fold, в котором еще до старта продаж в апреле выявили проблемы с экраном, поступит в продажу уже в июле.



Похоже, что эти данные верны, ведь Samsung официально анонсировала скорый старт продаж Samsung Galaxy Fold, однако точные сроки пока не называются.

При этом в компании заявили, что все выявленные недостатки, связанные с экраном устройства были выявлены и устранены, а сейчас завершается финальная стадия тестирования.

В целом на тесты производитель решил уделить намного больше времени, чем требуется.