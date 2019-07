Samsung назвал дату презентации Samsung Galaxy Note 10

Компания Samsung начала тизерную кампанию, анонсируя скорый дебют нового фаблета Samsung Galaxy Note 10.

Об этом смартфоне упоминалось в Сети неоднократно, в том числе на рендерах демонстрировалась и его внешность.

Сегодня Samsung официально анонсировал дату премьеры нового Galaxy Note 10, которая как и предполагалось ранее, состоится 7 августа.

Благодаря тизеру также стало известно, что смартфон все также будет оснащен фирменным стилусом S Pen, а также врезанную в экран камеру.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 2 июля 2019 г.