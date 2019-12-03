Samsung 12 декабря представит новые смартфоны серии Galaxy A 2020

Samsung 12 декабря представит новые смартфоны серии Galaxy A 202003.12.2019 22:14
Samsung в феврале представит Galaxy S11, и сейчас многие инсайдеры сфокусированы на этом смартфоне.
Но корейская компания решила отвлечь общественность другими смартфонами.
Вьетнамское подразделение Samsung тизером анонсировало презентацию новых смартфонов Galaxy A 2020 года.
Показ устройств состоится 12 декабря. Предположительно в этот день представят три смартфона — Galaxy A11, A31 и A41.
На это еще указывают недавно зарегистрированные модели SM-A115F, SM-315F и SM-415F.
Показ более дорогих аппаратов Galaxy A71 и Galaxy A91 скорее всего пройдет в следующем году, хотя данные по поводу Galaxy A91 сильно разнятся и вполне возможно, что его тоже покажут в декабре.
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