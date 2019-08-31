Samsonite и Panasonic разработали очень «умный» чемодан

Производитель туристического снаряжения Samsonite и японская компания Panasonic совместно разработали «умную» дорожную сумку, которая получит технологии на основе Bluetooth 5.0.

Samsonite создала сумку, а Panasonic обеспечила ее самыми современными технологии.

Сумка получила название EVOA Tech, и ее нужно будет подключать к смартфону для отслеживания и определения местоположения.

В общей сложности в EVOA Tech встроено 14 функций, среди которых контроль расстояния.

Если сумка отдалится более чем на 30 метров от смартфона, то на него поступит сигнал. Функция работает в обе стороны, то есть через сумку тоже можно подать на смартфон сигнал.

Через кнопку трекера еще можно будет подать SOS-команду, а в этом случае 3 запрограммированных номера получат экстренное сообщение и GPS-координаты.

Функция «Гид» позволит определить в каком направлении находится EVOA Tech, а кнопка Buzz заставит сумку издавать звуковой сигнал.

Помимо этого в чемодане встроена кнопка для активации селфи-камеры смартфона.

Не забыли наделить EVOA Tech и системами безопасности, а для этого установили антикражевую молнию, сканер отпечатка пальца и кодовый замок.

В ручку разработчики встроили цифровые весы. Вся начинка в EVOA Tech питается от аккумулятора, который заряжается через USB-порт. Когда «умный» чемодан поступит в продажу не сообщается.