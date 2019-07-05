SamMobile раскрыл некоторые подробности новых «умных» часов от Samsung

Зарубежное издание SamMobile раскрыло подробности про новые «умные» часы Samsung Watch Active 2.

Как пишет источник, они будут предлагаться в двух размерах — 40 мм и 44 мм. В них уже не будет установлен безель. О том, что корейская компания откажется от безеля сообщалось и ранее, а теперь эту информацию подтверждает SamMobile.

В Watch Active 2 помимо отсутствия безеля будут изменены кнопки. Кнопка питания получила красную обводку, а кнопка «назад» будет выполнена в прямоугольной форме. В текущей версии часов эти кнопки имеют одинаковую форму.

В Watch Active 2 появятся ЭКГ и функция отправки экстренного сообщения, если пользователь упадет и не будет двигаться.

Работать часы будут на операционной системе One UI 1.5, а еще в них появится LTE-модуль.

Ожидается, что презентация Samsung Watch Active 2 состоится одновременно с Galaxy Note10, а этот смартфон покажут публике 7 августа.