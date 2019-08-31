С сентября видео в Google Play станут навязчивыми

Компания Google в сентябре запустить функцию автоматического запуска видео в онлайн-магазин Play Store. Такая функция для некоторых пользователей может стать разрежающей.

На сайте поддержки Google сообщили, что в сентябре текущего года видеоролики в списке программ начнут запускать в автоматическом режиме.

В компании уверены, что пользователям это облегчит поиск контента.

Также компания попросила разработчиков до 1 ноября 2019 года отключить монетизацию на видео, которое встроено в Play Store.

В случает невыполнения новых правил компания будет блокировать видео.