С сентября 2020 года отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В следующем году в рамках договорённостей между Россией и Белоруссией будет отменен роуминг.

О такой возможности ранее заявляла российская сторона, обещая, что плату за звонки в роуминге отменят не позднее сентября следующего года.

Теперь первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сделал официальное заявление, что роуминг будет отменен с 1 сентября 2020 года.

Данное решение вступит в силу после утверждения пакетного соглашения.

Сообщается, что разработанные тарифы окажутся чисто символически дороже, чем обычные внутри страны.