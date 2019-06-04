С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China04.06.2019 23:35
Как известно южнокорейский производитель в конце прошлого года закрыл один из заводов на территории Китая.
Такая же участь ждет и вторую производственную площадку, где уже начались увольнения, которые пока происходят на добровольной основе с компенсациями.
Уволится сотрудники с компенсацией смогут до 14 июня по специально разработанной компанией программе.
После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
В дальнейшем, если потребуется увеличивать объёмы выпуска смартфонов, Samsung обратится к мощностям Xiaomi.
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