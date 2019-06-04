С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

Как известно южнокорейский производитель в конце прошлого года закрыл один из заводов на территории Китая.

Такая же участь ждет и вторую производственную площадку, где уже начались увольнения, которые пока происходят на добровольной основе с компенсациями.

Уволится сотрудники с компенсацией смогут до 14 июня по специально разработанной компанией программе.

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.

В дальнейшем, если потребуется увеличивать объёмы выпуска смартфонов, Samsung обратится к мощностям Xiaomi.