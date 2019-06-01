С 31 мая больше не работает мессенджер BlackBerry Messenger

С 31 мая прекратил свою работу легендарный сервис по обмену сообщениями BlackBerry Messenger (BBM).

С 2016 года этот сервис и одноименное приложение принадлежало индонезийской компании Emtek Group, которая всячески старалась повысить популярность сервиса, но им этого так и не удалось, поэтому было принято решение о его закрытии.

В самой компании BlackBerry отметили, что технологическая отрасль очень подвижна, и несмотря на усилия пользователи все-таки выбрали альтернативные решения.

В качестве поддержки поклонников некогда популярной на весь мир компании BlackBerry, разработчики открыли свой корпоративный мессенджер со встроенным шифрованием BBM Enterprise (BBMe). Он был доступен на всех популярных платформах.