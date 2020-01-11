С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 10 Mobile

Microsoft 14 февраля прекратит поддержку мобильной операционной системы Windows 10 Mobile.

Эта ОС фактически уже давно не обновляется, а также на нее не выходят новые программы, но те что существуют уже не поддерживаются разработчиками.

С 14 февраля на Windows 10 Mobile перестанет работать и самый популярный мессенджер WhatsApp.

Приложение уже удалили из магазина Microsoft Store, а через три дня пользователи, которые ранее установили WhatsApp на смартфоны не смогут его запустить.

Разработчики WhatsApp порекомендовали пользователям смартфонов с Windows 10 Mobile перейти на устройства под управлением Android и iOS.