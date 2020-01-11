С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7

Microsoft 14 февраля отказывается от бесплатной поддержки Windows 7. В дальнейшем патчи безопасности будут выходить только для владельцев платной поддержки операционной системы.

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.

Второй год поддержки обойдется уже 50 долларов, а третий в два раза дороже.

То есть за трёхлетнюю поддержку за один компьютер потребуется отдать 175 долларов.

Также Microsoft больше не будет выпускать обновления для бесплатного антивируса созданного для Windows 7.