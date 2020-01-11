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11 февраля : суббота

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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

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Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

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С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7

11.01.2020 14:01

Microsoft 14 февраля отказывается от бесплатной поддержки Windows 7. В дальнейшем патчи безопасности будут выходить только для владельцев платной поддержки операционной системы.

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.

Второй год поддержки обойдется уже 50 долларов, а третий в два раза дороже.

То есть за трёхлетнюю поддержку за один компьютер потребуется отдать 175 долларов.

Также Microsoft больше не будет выпускать обновления для бесплатного антивируса созданного для Windows 7.

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