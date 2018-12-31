С 1 января WhatsApp перестанет работать на огромном количестве устройств

С завтрашнего дня мессенджер WhatsApp больше не будет работать на миллионах устройств, которые оснащены операционной системой Nokia Series 40.

Разработчики официально объявили, что больше не будут поддерживать аппараты под управлением Nokia S40 или Nokia Series 40.

Эта операционная система была представлена в далеком 1999 году и она была лучшей на кнопочных смартфонах.

Сейчас устройства с такой прошивкой уже не выпускают, даже в существующих кнопочных моделях Nokia используется другая версия Nokia Series.

Также было объявлено, что WhatsApp не будет работать на смартфонах с Android 2.3.7 и более старых версиях ОС, но это произойдет только 1 февраля 2020 года.