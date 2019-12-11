«Ростелеком» запустит быстрый Wi-Fi в селах и деревнях

«Ростелеком» намерен получить доступ к частотам 5 ГГц для запуска Wi-Fi. Оператору они нужны для дальнейшей реализации проекта устранения цифрового неравенства.

В компании претендуют на частоты в диапазонах 5,15–5,35 ГГц и 5,47–5,65 ГГц. Их в дальнейшем будут использовать для развертывания беспроводных сетей в сельской местности.

При этом в будущем частоты 5,15–5,35 ГГц и 5,47–5,65 ГГц могут быть полезны и для сетей пятого поколения.

По данным «Коммерсанта», 24 декабря по итогам заседания госкомиссии по радиочастотам, будет известно выделят ли «Ростелекому» 5 ГГц.

Перспективные частоты «Ростелекому» нужны, чтобы покрыть более качественным и быстрым интернетом села.

В рамках контракта «Ростелекома» с «Россвязи» до 2024 года во всех поселках, деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек должен появится интернет, причем по условиям договора, «Ростелеком» обязан оборудовать сети Wi-Fi, и при использовании частот 5 ГГц радиус покрытия и скорость передачи данных существенно возрастает.

Помимо этого, оператор в дальнейшем может использовать данную частоту для 5G.