«Ростелеком» через тендер определил поставщиков смартфонов на российской ОС

Ростелеком путем проведения тендера определил трех поставщиков смартфонов на отечественной мобильной операционной системе.

Тендер был проведен в рамках проекта «Доверенная мобильная среда». На сайте госзакупок отмечается, что максимальная стоимость контракта составляла 3,7 млрд рублей, а это с учетом поставки 100 тыс. смартфонов.

В тендере участвовало девять компаний, три из которых стали победителями. В числе победителей оказались «Кьютэк», «Центр дистрибьюции» и «Ретэнтива дистрибьюшен компани».

По условия контракта, смартфоны закупают для госорганов и госкомпаний. Поставки аппаратов должны быть произведены в течение 150 дней.

Все смартфоны будут собраны в Китае, но в них будет установлена отечественная операционная система Sailfish.