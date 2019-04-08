«Ростех» создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей

«Росэлектроника» в 2020 году начнет испытания электронно-лучевого 3D-принтера, который позволит печатать, как космические двигатели, так и изделия размером 0,2-0,4 миллиметра.

Как сообщили в пресс-службе «Росэлектроника» (входит в Ростех), их оборудование позволит создавать детали из прочных металлов, к тому же принтер разрабатывается таким образом, что для печати ему не нужна защищённая камера.

К тому же он не особо чувствителен и к качеству порошков для печати.

В компании также отметили, что изделия, напечатанные на 3-принтере с бионическим дизайном, позволяют делать детали намного легче, чем изготовление их традиционным способом, а это открывает новые возможности в космической, автомобильной и медицинской отраслях, а также в искусстве.