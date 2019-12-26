Ростех избавит российские магазины от очередей

Новая тележка для супермаркета позволит покупателям экономить время.

Разработкой нового оборудования для магазинов занималась корпорация Ростех. Ее специалисты создали тележку с технологией RFID. С ее помощью происходит сканирование товаров, которые берутся с полок и отправляются в тележку.

Таким образом чек с товаром формируется сразу, а на кассе его нужно будет только оплатить.

Для того, чтобы работала такая тележка, в ней должен быть установлен сканер RFID меток, а они в свою очередь должны быть нанесены на все товары.

Как отметили разработчики, сейчас покупателям приходится в среднем 15% от затраченного времени на покупки тратить на ожидание в очереди к кассе.