Рост продаж новых iPhone может стать проблемой для AMD и NVIDIA

Компания Apple намерена увеличить производство новых моделей iPhone, а в связи с этим будет увеличено и производство процессоров Apple A13 Bionic, которые выпускает TSMC.

Эта же компания по семинанометровому процессу производит и чипы для AMD, а в будущем TSMC должны производить продукцию для Nvidia.

Но из-за увеличения заказа со стороны компании Apple может произойти дефицит процессоров и видеокарт AMD.

Стоит отметить, что достоверно информация об увеличении заказов на iPhone 11 пока не подтверждена.