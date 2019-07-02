Росстат запустит приложение для iOS и Android-смартфонов

Росстат запустит приложение для iOS и Android-смартфонов02.07.2019 21:45
Росстат в ближайшее время выпустит собственное мобильное приложение для самых популярных платформ для смартфонов и планшетов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата, программа создана для iOS и Android.
Когда именно приложение станет доступно для смартфонов неизвестно.
Недавно Росстат обновил свой сайт, причем это произошло впервые за 20 лет.
Причиной обновления интернет-ресурса стало то, что на сайте сложно найти нужную информацию.
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