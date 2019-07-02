Росстат запустит приложение для iOS и Android-смартфонов

Росстат в ближайшее время выпустит собственное мобильное приложение для самых популярных платформ для смартфонов и планшетов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата, программа создана для iOS и Android.

Когда именно приложение станет доступно для смартфонов неизвестно.

Недавно Росстат обновил свой сайт, причем это произошло впервые за 20 лет.

Причиной обновления интернет-ресурса стало то, что на сайте сложно найти нужную информацию.