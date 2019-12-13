Россияне выбирают смартфоны с тройной камерой и NFC

Ритейлеры рассказали, какие смартфоны предпочитают россияне. При покупке нового аппарата главным критерием выступала тройная камера и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на розничных продавцов, в текущем году наблюдался рост продаж смартфонов с экранами диагональю свыше 6-дюймов, объёмом памяти свыше 64 ГБ и качественной камере с высоким разрешением.

При этом было отмечено, что при покупке нового аппарата наличие слота для сим-карт не является приоритетным, но сейчас большинство смартфонов обладают лотком с поддержкой двух сим-карт.

В Tele2 еще заявили, что покупатели уже начали интересоваться 5G смартфонами, но на самом деле высокий спрос на них будет наблюдаться только после официального запуска сетей пятого поколения.

Пока в России даже не определены оптимальные частоты для 5G.