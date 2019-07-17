Результаты собственного исследования опубликовал «ВымпелКомом». Благодаря этому стало известно, в каких ценовых категориях приобретаются смартфоны больше всего.

В среднем оказалось, что россияне стали больше тратить на покупку смартфона и все больше начали приобретать устройства стоимостью свыше 30 тысяч рублей.

В первом полугодии в нашей стране подскочили на 50% продажи таких смартфонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост был зафиксирован в ценовой категории от 30 до 35 тыс. рублей. В данном случае объёмы продаж выросли в шесть раз.

Отмечается и рост в этом году популярности смартфонов с большой диагональю экрана, а именно фаблетов. Более половины россиян выбирают устройства с диагональю экрана более 5,6 дюйма.

Что касается наиболее востребованных смартфонов, то ими стали модели брендов Samsung, Huawei, Honor и Apple.