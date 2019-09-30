Россияне раскупили все самые дорогие версии нового iPhone

Новые iPhone, продажи которых в магазинах стартовали 20 сентября, оказались намного популярнее прошлогодних моделей.

Ранее ритейлеры сообщали, что серия iPhone 11 продается в несколько раз лучше, чем модели прошлого года.

Но как оказалось в России спрос на iPhone 11 Pro и Pro Max превысил ожидания. Сейчас на официальном сайте Apple при заказе смартфона указывается срок доставки 2-3 недели.

В магазинах тоже наблюдается дефицит смартфонов, причем отсутствуют модели с большим объёмом памяти.

Напомним, в России прием заказов на новые iPhone стартовал 18 сентября, а через два дня устройства поступили в розничную продажу.

Причем ажиотажа на новинки не наблюдалось, в том числе и не было даже очередей, при этом все продавцы зафиксировали рост продаж как минимум в три раза в сравнении с прошлогодним iPhone XS.