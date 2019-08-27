При этом на российском рынке наушников наблюдается рост популярности беспроводных модулей.

Как пишет Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на данные компании «Связной», по итогам первого полугодия россияне потратили на наушники 16,6 млрд рублей.

В отчетный период было продано 10,5 млн аксессуаров, из которых 2,5 млн пришлось на Bluetooth-наушники.

Таких наушников продали на сумму 10,4 млн рублей, а это на 150% больше. Рост объёмов реализации такой продукции составил два раза. Также за счет них вырос и рынок в целом на 7%.

Средняя стоимость наушников также выросла, а показатель роста составил 48% до 1 600 рублей за одни наушники в среднем.

Самыми востребованными наушниками в России оказались модели брендов JBL, Sony, Gal.