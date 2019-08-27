Россияне потратили на наушники 16,6 млрд рублей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Россияне потратили на наушники 16,6 млрд рублей

27.08.2019 23:02

При этом на российском рынке наушников наблюдается рост популярности беспроводных модулей.
Как пишет Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на данные компании «Связной», по итогам первого полугодия россияне потратили на наушники 16,6 млрд рублей.

В отчетный период было продано 10,5 млн аксессуаров, из которых 2,5 млн пришлось на Bluetooth-наушники.

Таких наушников продали на сумму 10,4 млн рублей, а это на 150% больше. Рост объёмов реализации такой продукции составил два раза. Также за счет них вырос и рынок в целом на 7%.

Средняя стоимость наушников также выросла, а показатель роста составил 48% до 1 600 рублей за одни наушники в среднем.

Самыми востребованными наушниками в России оказались модели брендов JBL, Sony, Gal.

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