Россияне первыми получили обновление Android для смартфона Nokia 9 PureView

HMD Global для первого в мире смартфона с пятью основными камерами выпустила новое обновление, которое сейчас распространяют в России и Финляндии.

Обновление ОС Android для смартфона Nokia PureView 9 проходит под номером 4.27C. Для его скачивания и установки в памяти аппарата нужно иметь около 300 МБ свободного места.

Обновление содержит июльскую заплатку системы безопасности операционной системы и ряд улучшений, в том числе повышение скорости работы операционной системы.

Те, кто уже установил обновление, отмечают что экранный сканер Nokia PureView 9 стал работать быстрее.

Также отмечается более быстрая обработка изображений и появление режима Live Bokeh, позволяющий регулировать точку фокусировки как во время съёмки, так и после получения снимка.