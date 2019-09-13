Российский iPhone 11 Pro Max 512 ГБ оказался самым дорогим в мире

Российский iPhone 11 Pro Max 512 ГБ оказался самым дорогим в мире13.09.2019 21:55
Представленные iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max в России оказались одними из самых дорогих в мире.
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Для сравнения iPhone 11 Pro Max 512 ГБ в Америке оценивается в 1499 долларов, а в России в пересчете 2053 долларов.
При этом в iPhone 11 в РФ не самый дорогой, так как еще дороже он стоит в Норвегии.
Самый дешевый iPhone 11 в Японии, где его оценили ниже чем в США.
Напомним, в России прием заказав на новые смартфоны стартует 18 сентября, а 20 сентября они поступят в продажу.
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