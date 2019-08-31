Российский бренд BQ представил четыре модели доступных телевизоров

Российский производитель смартфонов BQ начал выпускать телевизоры, правда пока модельный ряд представлен четырьмя моделями по цене 6 490 рублей и 12 490 рублей.

Доступны диагонали экранов 21,5 и 38,5 дюйма, причем в первом варианте установили матрицу с разрешением 1920 х 1080 точек, а вот версии с 38,5 дюймовыми дисплеями получили разрешение 1366×768 пикселей.

Во всех четырёх моделях отсутствует Smart TV, но есть цифровые тюнеры DVB-C/T/T2/S2, слот для карты CI+, разъемы USB и HDMI.

На сайте производителя можно купить модели BQ 2202B и 2201B, которые стоят 6 490 рублей и между собой отличаются только дизайном.

Телевизоры BQ 3902B и 3901B оцениваются в 12 490 рублей и они тоже между собой отличаются только внешностью.