Российский алгоритм занял второе место в мире на конкурсе нейросетей

Российский алгоритм занял второе место в мире на конкурсе нейросетей06.06.2019 09:16
Компания NtechLab приняла участие в конкурсе нейросетей и там ей удалось обойти 37 конкурентов и занять второе место.
Российский алгоритм показал отличные возможности в определении действий на видео. Правильное определение действия позволило алгоритму в конкурсе обойти подобные решения от других стран.
Стоит отметить, что участие в конкурсе принимали разработчики из Европы, США, Австралии и Китая.
Нейросеть от NtechLab способна находить интересующие действия и определять, когда они начались и закончились.
Таким образом, российский алгоритм можно использовать при поиске нарушителей парковки, оставленных на улице предметов и противоправных действий людей.
Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора NtechLab Александра Минина, видеоаналитика на основе распознавания действий будет полезна с точки зрения безопасности: камера оповестит правоохранителей о начинающихся конфликтных ситуациях, о людях, оставляющих предметы или курящих в общественных местах.
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