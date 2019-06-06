Российский алгоритм занял второе место в мире на конкурсе нейросетей

Компания NtechLab приняла участие в конкурсе нейросетей и там ей удалось обойти 37 конкурентов и занять второе место.

Российский алгоритм показал отличные возможности в определении действий на видео. Правильное определение действия позволило алгоритму в конкурсе обойти подобные решения от других стран.

Стоит отметить, что участие в конкурсе принимали разработчики из Европы, США, Австралии и Китая.

Нейросеть от NtechLab способна находить интересующие действия и определять, когда они начались и закончились.

Таким образом, российский алгоритм можно использовать при поиске нарушителей парковки, оставленных на улице предметов и противоправных действий людей.

Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора NtechLab Александра Минина, видеоаналитика на основе распознавания действий будет полезна с точки зрения безопасности: камера оповестит правоохранителей о начинающихся конфликтных ситуациях, о людях, оставляющих предметы или курящих в общественных местах.