Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке зарплаты

Apple уже два месяца не выплачивает деньги российским разработчикам, об этом сообщают в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По словам представителя ассоциации, выплаты должны были пройти еще 7 марта, но с того времени на счета разработчиков российских приложений средства так и не поступили.

На письменные обращения служба поддержки Apple не отвечает. Известно, что свои деньги не получили несколько десятков разработчиков, но их может быть значительно больше.

Три года назад была аналогичная ситуация, и ее удалось решить только после того, как разработчики обратились к руководству американской компании.

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров заявили, что если выплаты не произведут до 7 мая, то будет подан иск к российскому юрлицу «Эппл Рус».