Российские операторы предупредили о повышении цен с 1 января

Сегодня Tele2, «МегаФон» и «Билайн» своим абонентам разослала SMS, в которых было указано о повышении стоимости услуг с 1 января 2019 года.

С нового года мобильные операторы повышают цены на тарифы и подключенные после 1 января услуги.

Цены будут увеличивать на коэффициент 1,016949 с округлением до копеек.

При этом те тарифы, в которых не действует НДС повышаться не будут. Повышение цен проводится в соответствии ФЗ-303 по изменению ставки НДС.

Напомним, с 1 января 2019 года меняется НДС его повышают с 18% до 20%.