Российская версия Honor 20S будет сильно отличаться от китайской

Инсайдеры распространили интересную информацию, согласно которой на европейском рынке, в том числе и в России, Honor 20S окажется новой моделью.

То есть в нашу страну привезут устройство с названием Honor 20S, но он будет сильно отличаться от китайской версии Honor 20S.

Кодовое название смартфона для Европы — MAR-LX1H, и он будет почти полностью идентичен по характеристикам с Huawei P30 Lite.

Стоит заметить, что последний уде продается в России почти за 20 тысяч рублей.

Honor 20S будет оснащен 6,15-дюймовым экраном, селфи-камерой на 32 Мп, процессором Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и основной камерой с главным модулем на 48 Мп.