Российская компания Inoi выпустила телефон для военнослужащих

Это не первый российский телефон для военнослужащих, так как ранее подобную модель представила отечественная компания BQ.

Теперь максимально простой телефон представила и компания Inoi, которая разработала аппарат под названием Inoi 244Z. Он полностью соответствует требованию федерального закона 76-ФЗ.

Новинка получила ударопрочный корпус с большим по объёму аккумулятором – 2000 мАч, а также мощный фонарик.

В телефоне нет камеры, диктофона, доступа в интернет и беспроводных модулей. То есть с него можно только совершать звонки и отправлять сообщения.

В Inoi 244Z установили цветной 2,4-дюймовый экран с разрешением 320 х 240 пикселей. Также есть поддержка двух сим-карт. Новинку можно будет купить по цене 1490 рублей.