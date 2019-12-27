Российская компания Caviar представила концепт смартфона будущего

Caviar показала, как будут развиваться смартфоны в следующем десятилетии.

Российская компания только продемонстрировала свое видение развития смартфонов, и по мнению специалистов, в будущем устройство можно будет объединять, заряжать от солнца и создавать в них индивидуальную персонализацию.

Свой концепт в Caviar назвали Overphone. Этот смартфон состоит из двух экранов, которые можно использовать вместе или по отдельности.

Также Overphone можно соединять с другими устройствами, создавая таким образом один большой экран. Специалисты также показали дальнейшее развитие концепции.

Ожидается, что в будущем технологии позволят создать гибкие и адаптивные смартфоны с полностью автономным питанием, которое для подзарядки будет использовать энергию окружающей среды.

